В Пензе вернутся к вопросу безопасности учебных заведений

В Пензе на выплаты народным дружинникам, которые патрулируют улицы города, планируют выделить из регионального бюджета 60 миллионов рублей. С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев. Предполагается, что руководители народных дружин будут получать за свою деятельность по 10 тысяч рублей ежемесячно, а рядовые сотрудники - по 250 рублей за каждый выход.

Об этом сообщил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков на заседании комиссии Гордумы. Помимо этого вопросы депутаты обсудили и другие проблемы.

В областном центре отмечен рост криминальной активности. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цифры увеличились, - на 23%. На 100 тысяч населения приходится 564 преступления. В их числе - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование, кражи, мошенничество и грабежи. Однако есть и положительные тенденции. На 75% сократилось число убийств, разбоев - на 27%, автомобильных краж - 35%.

«На 22% снизилось количество преступления на бытовой почве, в том числе - на 41% особо тяжких», - прокомментировал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин.

В ходе заседания комиссии Пензенской городской Думы по общественной безопасности, защите прав граждан, пожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, депутаты подняли вопрос обеспечения безопасности в учебных заведениях города. Обеспокоенность народных избранников была вызвана сообщениями из Крыма, где в городе Керчь в погибли и были ранены студенты колледжа.

«Мы немного притупили бдительность в отношении безопасности детей, давно не проверяли образовательные учреждения и детсады, нужно возобновить эту работу», - сказал депутат Пензенской городской Думы Юрий Зиновьев.

Стражи порядка подтвердили, что она ведется. Во всех школах установлены системы видеонаблюдения, работают вахтеры или сотрудники частных охранных предприятий. Далее депутаты обсудили проблему парковок на тротуарах и газонах в Пензе.

«Пытаемся бороться с несанкционированными парковками. Я знаю, что были попытки привлечь ГИБДД к рейдам, но они не увенчались успехом. Думаю, что город без помощи этой структуры не справится», - отметил заместитель главы Пензы Иван Краснов.

Андрей Гаврюшин отметил, что ГИБДД часто помогают граждане, которые выкладывают видеозаписи и фотографии нарушений в интернет. По данной проблеме он также согласился провести совместный рейд с депутатами.