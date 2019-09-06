В Пензе на выборах будут работать более 1200 полицейских

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06 сентября 2019, 15:04Общество
В Пензе 8 сентября на выборах депутатов органов местного самоуправления будут работать сотрудники УМВД.
Безопасность голосующих на избирательных участках будут обеспечивать более 1200 сотрудников полиции, росгвардейцы и более 1000 представителей добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, сообщает врио заместителя начальника полиции областного УМВД Анатолий Трыханов.
Помимо этого, правоохранители проверят все 1060 избирательных участков, а после обеспечат круглосуточную охрану, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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