В Пензе на выборах будут работать более 1200 полицейских

В Пензе 8 сентября на выборах депутатов органов местного самоуправления будут работать сотрудники УМВД.

Безопасность голосующих на избирательных участках будут обеспечивать более 1200 сотрудников полиции, росгвардейцы и более 1000 представителей добровольных общественных объединений правоохранительной направленности, сообщает врио заместителя начальника полиции областного УМВД Анатолий Трыханов.

Помимо этого, правоохранители проверят все 1060 избирательных участков, а после обеспечат круглосуточную охрану, пишет ИА «Пенза-Пресс».