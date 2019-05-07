В Пензе на время погасили Вечный огонь у «Афганских ворот»

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07 мая 2019, 19:21Общество
Специалисты газораспределительной компании провели ежегодное техническое обслуживание мемориала «Афганские ворота». Пламя не горело около получаса. Такие профилактические работы проводятся регулярно в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». К празднованию Дня Победы в настоящий момент завершена подготовка 18 комплексов на территории Пензенской области.
Чтобы огонь был вечным, его иногда приходится гасить. В преддверии Дня Великой Победы специалисты газораспределительной компании провели профилактические работы на мемориальном комплексе «Афганские ворота». Для них это не обычное техобслуживание, а настоящий ритуал. Пламя ни в коем случае не должно погаснуть. На время проведения обслуживания частичка Вечного огня переносится во временную горелку.
В рамках технического обслуживания специалисты провели осмотр газопроводов, запорной арматуры и горелок мемориалов. Очистили конструкции от нагара, отрегулировали высоту пламени и многое другое. Такие профилактические работы проводятся два раза в год.
«Разобрали горелку, почистили ее, заменили вышедшие из строя детали, смазали краны, прессовали газопровод, в обязательном порядке проверили его герметичность», - рассказал мастер коммунально-бытовых, промышленных предприятий АО «Газпром газораспределение Пенза» Дмитрий Большухин.
Кроме этого, сотрудники аварийно-диспетчерской службы газораспределительной компании провели уборку территории мемориалов. К празднованию Дня Победы в настоящий момент завершена подготовка 18 комплексов на территории Пензенской области.
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