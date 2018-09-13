В Пензе на время «Кросса Нации» ограничат движение по нескольким улицам

В Пензе на время проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2018» (0+) изменится схема дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, 15 сентября временно прекратится движения транспорта с 8.00 до 13.30 на участках дорог:

- по ул. Окружная - от ул. Курская до ул. Мира. Общественному транспорту нельзя будет проехать по дороге с 8.00 до 10.00;

- по дороге-дублеру ул. Окружная - от дороги, ведущей в село Малая Валяевка до ул. Окружная;

- по ул. Зеленодольская - от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная;

- по ул. Мира - от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.

Кроме того, временно ограничится остановка и стоянка транспорта с 6.00 до 13.00 на участке по ул. Зеленодольская - от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная, пишет ИА «Пенза-Пресс».