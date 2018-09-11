В Пензе на время «Кросса Нации» изменится движение транспорта

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11 сентября 2018, 12:34Общество
15 сентября Пенза присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации» (0+). В схему движения нескольких маршрутов внесены изменения.
Так, маршрутки № 5 с улицы Лермонтова поедут по улицам Ленинградская, Мира (до остановки «ул. Мира»), затем - в обратном направлении.
Движение маршруток №№ 1, 9м, 93 во время проведения мероприятия ограничат до остановки «ул. Мира», а маршрутки № 33 - до перекрестка ул.Окружная/ул.Курская.
Кроме того, приостановят движение троллейбусов №8.
По информации пресс-службы горадминистрации, изменения будут действовать 15 сентября с 10.00 до 13.30.
Подробнее о «Кроссе Нации» можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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