В Пензе на время «Кросса Нации» изменится движение транспорта

15 сентября Пенза присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс Нации» (0+). В схему движения нескольких маршрутов внесены изменения.

Так, маршрутки № 5 с улицы Лермонтова поедут по улицам Ленинградская, Мира (до остановки «ул. Мира»), затем - в обратном направлении.

Движение маршруток №№ 1, 9м, 93 во время проведения мероприятия ограничат до остановки «ул. Мира», а маршрутки № 33 - до перекрестка ул.Окружная/ул.Курская.

Кроме того, приостановят движение троллейбусов №8.

По информации пресс-службы горадминистрации, изменения будут действовать 15 сентября с 10.00 до 13.30.

Подробнее о «Кроссе Нации» можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».