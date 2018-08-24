В Пензе на время крестного хода перекроют движение и ограничат стоянку

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24 августа 2018, 13:04Общество
26 августа в Пензе временно поменяется схема организации дорожного движения.
Как отметили в пресс-службе горадминистрации, это связано с проведением крестного хода в этот день.
Так, 25 августа с 23.00 до 26 августа 11.30 ограничат стоянку автомобилей:
- по ул. Московская от ул. К.Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Московская от ул. К.Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Кураева от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. К.Маркса от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Московская от ул. Бакунина до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Московская от ул. Суворова до ул. Октябрьская (по четной и нечетной сторонам);
- по ул. Октябрьская от ул. Володарского до ул. Московская (по четной и нечетной сторонам).
25 августа с 23.00 до 26 августа 11.30 перекроют движение автомобилей:
- по ул. Московская от ул. Кураева до ул. К.Маркса;
- по ул. Московская от ул. К.Маркса до Советской площади;
- по ул. Московская от ул. Бакунина до ул. Суворова.
26 августа с 09.45 до 11.30 перекроют движение:
- по ул. Долгова от ул. Чехова до ул. Московская;
- по ул. Московская от ул. Суворова до ул. Долгова;
- по ул. Октябрьская от ул. Московская до ул. Володарского,
- по ул. Суворова от ул. Чехова до ул. Володарского;
- по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского;
- по ул. М.Горького от ул. Кирова до ул. Володарского;
- по ул. Кураева от ул. Кирова до ул. Володарского;
- по ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Володарского.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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