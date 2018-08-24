В Пензе на время крестного хода перекроют движение и ограничат стоянку

Как отметили в пресс-службе горадминистрации, это связано с проведением крестного хода в этот день.

Так, 25 августа с 23.00 до 26 августа 11.30 ограничат стоянку автомобилей:

- по ул. Московская от ул. К.Маркса до Советской площади (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Московская от ул. К.Маркса до ул. Кураева (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Кураева от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. К.Маркса от ул. Володарского до ул. Кирова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Московская от ул. Бакунина до ул. Суворова (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Московская от ул. Суворова до ул. Октябрьская (по четной и нечетной сторонам);

- по ул. Октябрьская от ул. Володарского до ул. Московская (по четной и нечетной сторонам).

25 августа с 23.00 до 26 августа 11.30 перекроют движение автомобилей:

- по ул. Московская от ул. Кураева до ул. К.Маркса;

- по ул. Московская от ул. К.Маркса до Советской площади;

- по ул. Московская от ул. Бакунина до ул. Суворова.

26 августа с 09.45 до 11.30 перекроют движение:

- по ул. Долгова от ул. Чехова до ул. Московская;

- по ул. Московская от ул. Суворова до ул. Долгова;

- по ул. Октябрьская от ул. Московская до ул. Володарского,

- по ул. Суворова от ул. Чехова до ул. Володарского;

- по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Володарского;

- по ул. М.Горького от ул. Кирова до ул. Володарского;

- по ул. Кураева от ул. Кирова до ул. Володарского;

- по ул. К.Маркса от ул. Кирова до ул. Володарского.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».