Пензенцы на Радоницу штурмовали автобусы

17 апреля православные верующие отмечают Радоницу. Это день особого внецерковного поминовения усопших. В Пензенской области он официально объявлен выходным днем. Многие пензенцы с раннего утра отправились на кладбища. Для людей организовали несколько специальных маршрутов. Так, на Восточное кладбище жители города уезжали с привокзальной площади станции «Пенза-1». Желающих было так много, что очередь образовалась моментально. Обошлось без драк, но терпения хватало не у всех.

Каждый хотел быстрее попасть в автобус и занять место. Удавалось, конечно, не всем. Салон буквально за две-три минуты до отказа заполнялся людьми. Часто из-за этого двери не могли закрыться с первого раза.

Повезло тем, кто в этот день встал пораньше. Своей очереди люди дожидались быстро в первые два часа с начала режима работы специального маршрута.

«Заняла очередь, жду родственников, уже минут десять, когда подойдут. Ездят один за другим идут, красота», - отметила жительница Пензы Мария Жукова.

Всего в 2018 году выделили восемь автобусов большой вместимости, а также два дополнительных. Это больше, чем в 2017-м, тогда выделяли пять основных и три дополнительных автобуса. Сначала они подъезжали с интервалом 10-15 минут. Однако, ситуация накалилась после девяти часов утра. Народ все прибывал, а транспорт стал задерживаться.

«15 минут туда, 15 - обратно, если пробок нет, которая, в основном, бывает у Восточного кладбища», - рассказал водитель автобуса Максим Лысенов.

В итоге образовалась очередь в несколько десятков метров. Спокойствие люди сменили на тревогу. Не обошлось без эксцессов.

«Очередь до следующего перекреста, ну и смех, 21 век. Стоим уже минут 20, и не знаем, в правильном ли месте», - сказала жительница Пензы Ольга Гусарова.

«Мы изучили опыт прошлых лет, посмотрели, что после 12.00 на кладбище приехали от 10 до 15 человек, а после трех часов уже никого не было. Общались с жителями, сейчас их все утраивает», - рассказал главный специалист управления транспорта и связи Пензы Артем Садовов.