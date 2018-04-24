В Пензе на улице Захарова изменится схема движения

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24 апреля 2018, 19:03Общество
В Пензе приступили к реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик уже ведет работы в Железнодорожном и Октябрьском районах.
Как сообщил Юрий Ильин в эфире программы «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы», ремонт начали на улице Захарова. Там планируется не только замена асфальтового полотна, но и изменение схемы движения, а также расширение проезжей части до трех полос. Кроме того, он рассказал, за счет чего специалисты ожидают увеличение протяженности отремонтированных дорог.
«В 2017 году мы ремонтировали проспект Победы, там площадь большая, а протяженность маленькая. В 2018-м переходим на более мелкие улицы, исключением будет только улица 8 Марта, там большой объем работ», - сказал заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.
Если в 2017 году удалось отремонтировать участки на 64 улицах, то в 2018-м в программе участвует 87. При этом протяженность объектов вырастет на треть и составит около 100 километров.
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