28 декабря 2017, 19:59Общество В Пензе хотят вернуться к практике, когда буйные граждане в подпитии отсыпались и приходили в себя в специальных учреждениях. Одно из таких откроется через несколько дней, а его первыми постояльцами рискуют стать те, кто слишком весело отметит Новый год. В Пензе хотят вернуться к практике, когда буйные граждане в подпитии отсыпались и приходили в себя в специальных учреждениях. Одно из таких откроется через несколько дней, а его первыми постояльцами рискуют стать те, кто слишком весело отметит Новый год.

Здание на улице Водопьянова, 42 разрушается на глазах, хотя еще в начале 2000 здесь был вытрезвитель. Сюда свозили тех, кто перебрал с алкоголем. Сейчас в Пензе подобных учреждений нет, однако совсем скоро к хорошо забытой практике собираются вернуться.

Когда было решено возродить вытрезвители, выяснилось, что ни одно из зданий, где раньше размещались данные учреждения, непригодно для эксплуатации по старому профилю. Пришлось искать новое, его нашли по адресу улица Воронежская, 1а. У здания сразу два преимущества - недавно сделанный ремонт и неподалеку расположен пятый полицейский отдел.

«Сейчас решаются вопросы: сколько там будет находиться человек до вытрезвления, и кто будет за ним присматривать», - рассказал первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков.

Новый пункт будет содержать не минздрав, а социальное управление. Правда, медики, к судьбе перепивших граждан все же будут причастны. Они буду определять, нуждается ли человек в медицинской помощи или ему просто нужно проспаться и протрезветь.

«Состояние может быть вызвано не обязательно алкоголем, поэтому не всегда его нужно везти в наркологию. В этот момент может случиться инфаркт или инсульт, поэтому эти моменты нужно проработать», - прокомментировал главный врач пензенской областной наркологической больницы Юрий Уткин.

Пока планируется, что в здании на улице Воронежской будет шесть койко-мест. Это в 10 раз меньше, чем было раньше. Открыть социальный пункт для пензенцев страдающих от безмерной любви к алкоголю собираются 1 января.

Общество

просмотров 163

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: