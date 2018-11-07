В Пензе на улице Ватутина загорелась квартира

7 ноября в частном секторе на Южной поляне сегодня произошло возгорание. Пострадавших нет. Однако случившееся стало поводом задуматься о технике пожарной безопасности. По статистике, число возгораний в жилом секторе увеличивается при наступлении холодов. Большинство из них связано с неправильным использованием обогревательных приборов и печей.

Ватутина, 49, два часа дня. Дома - только пенсионеры и неработающие. Дети возвращаются из школы. Ничего не предвещало беды.

«Я сижу дома, ко мне пришел почтальон, принесла газету. Она стала уходить, послышался звонок, выла, а там - соседка, сказала, что у нас пожар. Отапливаемся газом, поэтому всегда переживала», - рассказала жительница дома по улице Ватутина, 49 Тамара Митина.

По словам жильцов, причиной пожара стало не газовое отопление, а неправильное использование обогревательного прибора. В одной из квартир в отсутствие хозяев работала старая электрическая грелка. А вот мужчина, на чьей жилплощади произошло возгорание, недоумевает, как такое случилось.

Мужчина уверяет, что сначала пытался бороться с огнем один. Чтобы не дать пламени распространиться, он вынес из задымленной комнаты на улицу воспламенившейся от грелки диван. Однако это не помогло.

«Горела одна из квартир площадью 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Работало четыре единицы техники, 20 человек личного состава», - прокомментировал начальник дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Козлов.

Квартира смежная с той, где произошло возгорание, сильно повреждена. Остальным повезло больше. Если бы на улице был сильный ветер, огонь легко мог переброситься на соседние постройки.