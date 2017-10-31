31 октября 2017, 17:59Происшествия В Пензе на улице Рахманинова сбили женщину В Октябрьском районе Пензы произошла авария с участием пешехода.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, ДТП произошло напротив дома №41 по улице Рахманинова. 64-летний водитель «Нива Шевроле» сбил 56-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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