В Пензе на улице Рахманинова сбили женщину

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31 октября 2017, 17:59Происшествия
В Октябрьском районе Пензы произошла авария с участием пешехода.
Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России, ДТП произошло напротив дома №41 по улице Рахманинова. 64-летний водитель «Нива Шевроле» сбил 56-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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