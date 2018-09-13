В Пензе на улице Рахманинова открыли обновленное отделение «Почты России»

В Пензе на один современный пункт связи стало больше. В микрорайоне Арбеково на улице Рахманинова открыли модернизированное почтовое отделение. В отремонтированном здании увеличилось количество рабочих зон, старые перегородки снесли, а все помещения объединили в одно. Теперь обещают, что время на обслуживание клиентов заметно сократится, а предоставляемых услуг станет больше.

Раньше в отделении на улице Рахманинова была маленькая неуютная комната и только два окна, работающих и на прием, и на выдачу. А желающих получить посылку, письмо, пенсию или оплатить коммунальные услуги в этом районе всегда было достаточно.

«Стало легче и удобнее работать», - отметил оператор отделения «Почты России» №60 Марина Демидова.

В помощь сотрудникам отделения - новое оборудование. Современными компьютерами и сканерами оснащен каждый стол. Пока в здании шел ремонт, операторы не сидели без дела, а проходили обучение и осваивали новые услуги.

«Среди них - упрощенное вручение почтовых отправлений, то есть по электронной подписи, не нужно заполнять извещение, также стало проще и быстрее отследить посылку по идентификатору РПО [регистрируемое почтовое отправление], теперь для этого необходим только индекс», - рассказала начальник отделения «Почты России» №60 Наталья Исмаилзаде.

Огромный зал поделен на зоны. Одна из них - за столами операторов - новый стандарт «Почты России» по всей стране. Теперь все посылки и письма размещаются не в специальном помещении, а на стеллажах. Удобнее стало операторам и на разгрузке: значительно увеличилась зона приема почтовых отправлений.

«Во время обмена подъезжает машина и механическое устройство - транспортер - выгружает отправления в люковое окно. Затем происходит обработка почты», - объяснил начальник пензенского почтамта Михаил Эди.

Это отделение стало вторым модернизированным из 46 пунктов «Почты России» в Пензе. Новый вид в 2018 году приобретет еще одно - на улице Калинина. Там строители уже начали ремонт.