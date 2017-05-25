25 мая 2017, 15:32Общество В Пензе на улице Перспективной появятся фонари В Пензе на улице Перспективной планируется организовать наружное освещение.

25 мая в администрации Первомайского района прошла встреча заместителя начальника управления ЖКХ города Пензы Михаила Глушкова и представителей промышленных предприятий, расположенных на улице Перспективной, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Совещание было посвящено организации точке подключения электрических сетей уличного освещения", - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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