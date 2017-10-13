13 октября 2017, 12:32Общество

В Пензе на улице Лермонтова может появиться парк радио

Во время рабочей встречи с представителями ветеранских организаций Пензенской области губернатор Иван Белозерцев рассказал о разработке проекта парка радио.

Об этом сообщает пресс-центр правительства области.

«Мы наводим порядок в лесном массиве, прилегающем к микрорайону Западной поляны, создаем места для массового отдыха горожан и условия для занятий физкультурой и спортом, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Планируем эту работу продолжить. Сейчас разрабатывается проект парка радио. Предполагаем создать его на улице Лермонтова, рядом с гостелерадиокомпанией и ПГУ. В следующем году будем благоустраивать участок вдоль улицы Попова, не трогая деревьев, расширять дорогу, возможность для этого там имеется», - отметил глава региона.

Общество
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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/main_news/2017/10/13/16493569

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