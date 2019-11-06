В Пензе на улице Карпинского завершается капитальный ремонт водопровода

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06 ноября 2019, 15:34Общество
В Пензе в подвале дома № 45 на улице Карпинского завершаются работы по замене водопроводных сетей, которые начались здесь 1 ноября. К коммуникациям подключены дом № 3 на улице 8 Марта и детский сад № 21 «Колосок».
По данным ресурсоснабжающей организации, местных жителей и администрацию учреждения заранее предупредили о начале работ и отключении холодной воды. Подачу ресурса приостанавливали только 5 ноября на три часа.
В организации утверждают, что ремонт был необходим из-за истечения срока эксплуатации старой стальной трубы диаметром 150 миллиметров. Вместо нее решили проложить полипропиленовую диаметром 110 миллиметров. За время работы было заменено 245 погонных метров сетей открытым способом.
«Предполагается, что после замены порывы на данном участке прекратятся», - отметили в пресс-службе ООО «Горводоканал», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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