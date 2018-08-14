В Пензе на улице Калинина в ДТП пострадал подросток

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14 августа 2018, 19:38Происшествия
В Пензе в дорожной аварии пострадал ребенок. ДТП произошло около 8.00 на улице Калинина в районе фабрики игрушек.
Троллейбус, следовавший по маршруту №2 в Кривозерье, сбил мальчика 2004 года рождения. По предварительным данным, водитель не успел затормозить перед регулируемым пешеходным переходом.
В результате происшествия подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
«Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов на то, что прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Если вас пропускает автомобиль, убедитесь, что транспортные средства, двигающиеся по другим полосам, также снижают скорость или уже остановились», - сказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
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