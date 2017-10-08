В Пензе на улице Калинина полицейские ликвидировали притон

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08 октября 2017, 14:50Общество
Пензенские полицейские ликвидировали наркопритон в Первомайском районе.
О существовании «нехорошей квартиры» в одной из многоэтажек на улице Калинина стражам порядка сообщили бдительные жители дома по телефону горячей линии. Притон организовали 41-летний мужчина и его 29-летняя гражданская супруга.
Оперативники установили пять эпизодов, когда пара предоставляла свое жилище страждущим. Сам наркотик они изготавливали в квартире кустарным способом. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине и его спутнице грозит до шести лет лишения свободы.
«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известна информация о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, просим вас незамедлительно сообщать по телефону горячей линии: 59-10-10», - обратился к жителям региона заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
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