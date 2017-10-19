19 октября 2017, 19:48Общество В Пензе на улице Циолковского произошла утечка газа Головокружение и головные боли пришли в дома жителей улицы Циолковского в Пензе. Прямо под их окнами произошла утечка газа. Во время ремонта теплосетей повредили газопровод. На место аварии выехали три бригады газовой службы.

Отопительный сезон не обходится без коммунальных аварий. На улице Циолковского ремонт теплосетей посреди проезжей части обернулся головной болью не только водителям, но жителям окрестных домов. Во время работ повредили газовую трубу.

По словам очевидцев, сильный запах газа чувствовался на несколько десятков метров вокруг. Сейчас авария локализована, специалисты перекрыли газовую трубу. Однако неприятные запахи продолжают витать в воздухе. Движению авария не помешала, автомобили продолжают двигаться по улице Циолковского.

Местные жители рассказывают, что ремонт на этом участке начался накануне. День прошел без происшествий, а затем поднялся сильный шум. Невольными жертвами коммунальной аварии стали сотрудники близлежащих магазинов. Им пришлось экстренно закрывать окна.

На месте аварии работают три бригады сотрудников газовой службы. Никто из местных жителей или случайных прохожих не пострадал.

Общество

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