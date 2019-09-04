В Пензе на улице Бородина возведут детский городок

В 2019 году в Пензе в рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроят 35 дворов. В перечень работ входит ремонт внутридворовых проездов, тротуаров, обустройство стоянок, установка лавочек и урн. Все чаще местные жители дополнительно просят оборудовать детские или спортивные площадки.

Одноклассники Рома и Данила хотят, чтобы в их родном дворе стало еще лучше. Мальчишки мечтают о самых необычных аттракционах. Вполне возможно, что кое-что из загаданного сбудется, ведь взрослые решили, что у дома №17 по улице Бородина должен быть возведен детский городок. На это жители в рамках программы «Формирование современной городской среды» направили 600 тысяч рублей, а это - 50% от стоимости всех запланированных работ.

«В бесплатный перечень работ входят асфальтировка, установка малых архитектурных форм - лавочки, вазоны, если жители хотят, в дополнительный - обустройство парковочных площадок, детских игровых элементов, уличного освещения», - рассказал начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин.

Как правило, оборудование придомовых территорий дополнительными элементами производится на условиях софинансирования со стороны граждан в размере 5% от общей суммы. Из 100 заявок поданых на конкурс, специалисты отобрали 35, в этих дворах расположены 72 многоквартирных дома. За установку детских комплексов по программе проголосовали 28 участников. Шесть дворов уже благоустроили, к масштабной реконструкции приступили и на улице Лядова.

За установленными детскими площадками будут следить управляющие компании. 111 устаревших игровых элементов, которые были выявлены в пензенских дворах в ходе мониторинга, планируют демонтировать. Кроме того, рассматривается вопрос о выделении из бюджета дополнительных средств, чтобы новые конструкции можно было вовремя ремонтировать и приводить в порядок.