В Пензе на улице 8 Марта сбили женщину

В Пензе на улице 8 Марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 19:40. Напротив дома № 3 под колесами автомобиля Renault Logan оказалась 45-летняя женщина. Иномаркой управлял мужчина 1953 года рождения.

В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».