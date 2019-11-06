В Пензе на улице 8 Марта сбили женщину

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06 ноября 2019, 14:03Происшествия
В Пензе на улице 8 Марта произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
Сигнал об аварии поступил на пульт дежурного УГИБДД УМВД России по Пензенской области в 19:40. Напротив дома № 3 под колесами автомобиля Renault Logan оказалась 45-летняя женщина. Иномаркой управлял мужчина 1953 года рождения.
В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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