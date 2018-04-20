В Пензе на ул. Захарова «ГАЗель» перегородила тротуар

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 апреля 2018, 14:03Общество
В центре города «ГАЗель» перегородила тротуар. Об этом в Сети сообщили пензенцы.
Пользователь опубликовал снимок в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».
Автор записи пояснил, что автомобиль стоит на улице Захарова.
«Впереди есть большая площадка, там было место, чтобы поставить машину нормально. Можно было подумать о том, что по тротуару ходят люди», - возмутился пензенец.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 апреля 2018, 19:52Пензенский журнал презентуют на книжном фестивале в Москве
20 апреля 2018, 19:47В пензенском губернаторском доме открылась выставка Александра Орловского
20 апреля 2018, 19:44В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину
20 апреля 2018, 19:42Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции
20 апреля 2018, 19:37Пензенские школьники борются за поездку в лагерь «Гвардеец-2»
20 апреля 2018, 19:33Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара»
20 апреля 2018, 19:29Пензенцы смогут отдыхать в Сочи на особых условиях
20 апреля 2018, 19:18Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников