В Пензе на ул. Захарова «ГАЗель» перегородила тротуар

В центре города «ГАЗель» перегородила тротуар. Об этом в Сети сообщили пензенцы.

Пользователь опубликовал снимок в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

Автор записи пояснил, что автомобиль стоит на улице Захарова.

«Впереди есть большая площадка, там было место, чтобы поставить машину нормально. Можно было подумать о том, что по тротуару ходят люди», - возмутился пензенец.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».