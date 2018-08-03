В Пензе на ул. Загородной огонь уничтожил квартиру. ВИДЕО

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03 августа 2018, 09:32Происшествия
В Пензе на улице Загородной произошел пожар. Горожане поделились в Сети фото и видео с места происшествия.
Кадры, на которых запечатлен пожар, появились в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 2 августа в 18.50. Огонь уничтожил одну из квартир дома по улице Загородная. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.
Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. Причины происшествия устанавливаются.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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