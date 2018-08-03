В Пензе на ул. Загородной огонь уничтожил квартиру. ВИДЕО

В Пензе на улице Загородной произошел пожар. Горожане поделились в Сети фото и видео с места происшествия.

Кадры, на которых запечатлен пожар, появились в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».

По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 2 августа в 18.50. Огонь уничтожил одну из квартир дома по улице Загородная. Есть ли пострадавшие, в ведомстве не уточнили.

Пожар тушили 11 сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. Причины происшествия устанавливаются.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».