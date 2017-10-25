25 октября 2017, 09:32Общество В Пензе на ул. Ворошилова перенесут надземные теплосети Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросам, с которыми к нему ранее в ходе личного приема обратились жители ул. Ворошилова.

Обсуждался вопрос о переносе надземных сетей теплоснабжения. Глава администрации отметил целесообразность предложения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Освободившуюся территорию можно было бы использовать под благоустройство, например, путем участия в программе грантовой поддержки», - предложил он.

Виктор Кувайцев поручил директору МКП «Теплоснабжение» Михаилу Кудимову до конца недели определить оптимальный вариант переноса сетей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество

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Источник фотографии: Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_po_obrashcheniyu_zhiteley/