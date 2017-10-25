В Пензе на ул. Ворошилова перенесут надземные теплосети

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25 октября 2017, 09:32Общество
Мэр Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание по вопросам, с которыми к нему ранее в ходе личного приема обратились жители ул. Ворошилова.
Обсуждался вопрос о переносе надземных сетей теплоснабжения. Глава администрации отметил целесообразность предложения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Освободившуюся территорию можно было бы использовать под благоустройство, например, путем участия в программе грантовой поддержки», - предложил он.
Виктор Кувайцев поручил директору МКП «Теплоснабжение» Михаилу Кудимову до конца недели определить оптимальный вариант переноса сетей, сообщили в пресс-службе мэрии.
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