21 июня 2017, 19:02Общество В Пензе на ул. Ударной состоялся праздник двора Накануне Дня памяти и скорби пожилых пензенцев пригласили на праздник двора. Душевное мероприятие для детей войны с улицы Ударной состоялось благодаря депутату Законодательного Собрания Пензенской области Федору Тощеву.

Великая Отечественная война украла у них детство. Людей, родившихся с 1923 по 1945 год, сегодня именуют не иначе, как дети войны. Вспоминая скорбную дату - 22 июня 1941 года, - нельзя забывать о теперь уже нынешних пенсионерах, переживших в свое время много потерь. В канун памятной даты для пожилых жителей Заводского района состоялся праздник двора, который прошел при поддержке депутата Законодательного Собрания Федора Тощева.



«Федор Викторович Тощев помогает нам периодически, когда мы обращаемся за помощью материальной, чтобы провести какое-то мероприятие, он не отказывает нам. Всегда нам помогает. Человек дела, если он дал слово, то выполняет его. Он даже на моем 80-летии присутствовал, на Новый год он тоже нам помог», - поделилась председатель союза пенсионеров Октябрьского района г. Пензы Валентина Хмелевская.



За общим столом под открытым небом бабушки и дедушки вели беседы о былом, вспоминали военное и послевоенное детство. К старшему поколению в этот день обращались и юные пензенцы.



Такой формат общения пришелся всем по душе. Многие из собравшихся говорили о том, что так нужно собираться как можно чаще. Местные жители не только слушали песни военных лет, но и сами их исполняли. В общем, праздник двора удался на славу.

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