В Пензе на ул. Ударной опечатали квартиры

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25 января 2017, 14:02Общество
В Пензе на ул. Ударной, 35 жильцы первого подъезда временно переехали.
Как напомнили в пресс-службе мэрии, пензенцам предоставлено жилье в маневренном фонде, 10 из них уже обустраиваются на 5-м Виноградном проезде,22.
«Сотрудники Департамента ЖКХ г. Пензы опечатали все входные двери, а также ограничили доступ в подъезд в целях безопасности при проведении работ по усилению несущих конструкций», - пояснили в пресс-службе.
Здесь в ближайшее время подрядная организация начнет проводить противоаварийные мероприятия.
Напомним, 18 декабря в этом доме частично обрушилась кирпичная кладка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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