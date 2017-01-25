25 января 2017, 14:02Общество В Пензе на ул. Ударной опечатали квартиры В Пензе на ул. Ударной, 35 жильцы первого подъезда временно переехали.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, пензенцам предоставлено жилье в маневренном фонде, 10 из них уже обустраиваются на 5-м Виноградном проезде,22.

«Сотрудники Департамента ЖКХ г. Пензы опечатали все входные двери, а также ограничили доступ в подъезд в целях безопасности при проведении работ по усилению несущих конструкций», - пояснили в пресс-службе.

Здесь в ближайшее время подрядная организация начнет проводить противоаварийные мероприятия.

Напомним, 18 декабря в этом доме частично обрушилась кирпичная кладка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/3ea/600_800_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/3ea92bd6357c8ba9af4bfa2ae4a791ec.jpg