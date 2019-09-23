В Пензе на ул. Тухачевского поставят запрещающие знаки

По улице Тухачевского города Пензы - на участке от дома №66 до дома №92 планируют установить запрещающие дорожные знаки.

В пресс-службе мэрии пояснили, что знаки «Остановка запрещена» с табличками дополнительной информации «Зона действия» и «Работает эвакуатор» поставят из-за препятствий припаркованных автомобилей транспорту и частых предпосылок к ДТП.

Кроме того, припаркованные машины мешают вести работы по снегоочистке, что ведет к сужению ширины проезжей части.

Отмечается, что к собственникам транспортных средств не раз поступали обращения с просьбой поставить автомобиль в другое место, но никакой реакции со стороны водителей так и не было, пишет ИА «Пенза-Пресс».