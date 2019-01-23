В Пензе на ул. Терновского при установке перепутали дорожные знаки

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23 января 2019, 15:37Общество
В Пензе в районе ул. Терновского, 102, напротив торгового центра, часто меняют дорожные знаки, причем они противоречат друг другу. Как в итоге двигаться машинам на этом участке – всегда сюрприз.
Об этом журналистам ИА «Пенза-Пресс» сообщил местный житель.
«Дорожный знак перед пешеходным переходом постоянно (почти каждый день) меняют, то поворот налево разрешен, то можно только прямо. Это вообще нормально? Прошу разобраться», - написал он в «Жалобную книгу».
На обращение ответил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев. Он сообщил, что для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке запрещается левый поворот для машин, которые едут из центра в сторону аэропорта. Поэтому здесь предусмотрен знак «Движение прямо». Но, когда специалисты вышли на место, выяснилось, что на участке установили знак «Движение прямо и налево».
Подрядной организации выдали предписание о замене знака, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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