В Пензе на ул. Суворова неизвестные изменили дорожную разметку

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27 августа 2019, 14:03Общество
Начальник департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин рассказал о попытке автолюбителей схитрить, превратив сплошную линию разметки в пунктирную.
Чиновник опубликовал фото дороги на улице Суворова, на которых видно, как черной краской закрашены белые полосы. Согласно ПДД, сплошную линию разметки пересекать нельзя. Похоже, что таким образом водители пошли на хитрость.
«Это яркий пример того, как неустановленные лица самовольно внесли изменения в разметку, тем самым вводя в заблуждение участников дорожного движения. Своими действиями создали предпосылки для образования аварийно-опасного участка дороги и места концентрации ДТП. Удобно - не значит безопасно», - написал Максим Иванкин.
Начальник департамента отметил, что снимки отправлены в управление МВД России по городу Пензе.
Напомним, согласно статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях, за подобные действия с разметкой гражданину может грозить штраф от 5000 до 10000 рублей, должностным лицам – 25000 руб, юридическим лицам – 300000 руб, пишет ИА «
penza-press.ru».
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