26 декабря 2018, 17:39Происшествия

В Пензе на ул. Пушкина сбили пешехода – соцсети

Пензенец сообщил в Сети о дорожно-транспортном происшествии в центре города.

Мужчина рассказал об этом в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». ДТП он увидел в 14.50.

«Сбит пешеход на ул. Пушкина», - написал пензенец.

По его словам, из-за случившегося образовалась пробка, машины стоят на полосе в сторону центра города. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 118
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ