В Пензе на ул. Пушкина сбили пешехода – соцсети

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26 декабря 2018, 17:39Происшествия
Пензенец сообщил в Сети о дорожно-транспортном происшествии в центре города.
Мужчина рассказал об этом в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». ДТП он увидел в 14.50.
«Сбит пешеход на ул. Пушкина», - написал пензенец.
По его словам, из-за случившегося образовалась пробка, машины стоят на полосе в сторону центра города. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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