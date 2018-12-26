В Пензе на ул. Пушкина сбили пешехода – соцсети

Пензенец сообщил в Сети о дорожно-транспортном происшествии в центре города.

Мужчина рассказал об этом в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». ДТП он увидел в 14.50.

«Сбит пешеход на ул. Пушкина», - написал пензенец.

По его словам, из-за случившегося образовалась пробка, машины стоят на полосе в сторону центра города. Официальных данных нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».