В Пензе на ул. Пушкина ночью перевернулась машина

В Пензе ночью 24 мая произошла авария на ул. Пушкина. О ДТП стало известно из снимков, размещенных в соцсети .

На кадрах видно, что посередине дороги стоит перевернутое авто. Есть снимки, на которых запечатлено, как транспорт грузит эвакуатор. Пользователи также писали о том, что на этом участке ночью из-а ДТП была пробка.

Что стало причиной аварии, сколько было участников и имеются ли пострадавшие, не известно. Официальных комментариев в настоящий момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».