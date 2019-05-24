В Пензе на ул. Пушкина ночью перевернулась машина

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24 мая 2019, 11:03Происшествия
В Пензе ночью 24 мая произошла авария на ул. Пушкина. О ДТП стало известно из снимков, размещенных в соцсети.
На кадрах видно, что посередине дороги стоит перевернутое авто. Есть снимки, на которых запечатлено, как транспорт грузит эвакуатор. Пользователи также писали о том, что на этом участке ночью из-а ДТП была пробка.
Что стало причиной аварии, сколько было участников и имеются ли пострадавшие, не известно. Официальных комментариев в настоящий момент нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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