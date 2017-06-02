02 июня 2017, 19:16Общество В Пензе на ул. Попова прошли бесплатные юридические консультации С приходом тепла чиновники пошли в народ. Каждый вечер в пензенских дворах специалисты различных ведомств отвечают на вопросы жителей и проводят консультации по вопросам ЖКХ.

Жителей домов №2 и №4 по улице Попова ждали чиновники, чтобы ответить на волнующие людей вопросы. К сожалению, получить бесплатную юридическую консультацию граждане не спешили. Начальник управления Госжилстройтехинспекции Инна Левченко в одиночестве скучала за столиком. Говорит, что такие встречи проходят третий год, однако раньше все было иначе.

«По сравнению с прошлым годом активность снизилась у жителей, значит и вопросов стало меньше. Я, например, это отмечаю как положительный момент», - сказала она.

На консультационных выездах присутствуют специалисты различных ведомств: управления ЖКХ, фонда капитального ремонта многоквартирных домов, социального управления города. На вопросы жителей чиновники готовы были отвечать в течение двух часов. За это время к одному специалисту обращается до десяти человек. Вопросы касаются начисления платы за коммунальные услуги, тарифов, нормативов, капитального ремонта и действующего законодательства.

Бесплатные юридические консультации будут проходить в течение всего лета каждый будний вечер в разных точках города.

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