В Пензе на ул. Попова эвакуировали жильцов дома из-за гранаты

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 апреля 2017, 14:04Происшествия
В Пензе на ул. Попова нашли предмет, похожий на гранату.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация о том, что возле дома на улице Попова в Пензе обнаружили предмет, похожий на гранату, поступила в полицию 6 апреля в 8.55.
"Людей эвакуировали, территорию оцепили. Выехавшие на место специалисты установили, что граната оказалась учебной", - отметили в ведомстве.
По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
06 апреля 2017, 19:13Благодаря проекту «Генеральная уборка» в Пензе убрали шесть свалок
06 апреля 2017, 19:08В Пензе стартовала научно-практическая конференция для детей
06 апреля 2017, 19:04Пензенцев призывают заниматься спортом, а не употреблять наркотики
06 апреля 2017, 19:01Пензенские полицейские прокомментировали продажу диких птиц на Благовещение
06 апреля 2017, 18:47В поездах и самолетах будут распространять буклеты о Пензе
06 апреля 2017, 17:58«Сбербанк» сотрудничает с застройщиками Пензы для снижения ставок по ипотеке
06 апреля 2017, 17:37Пензенские спортсмены – призеры турнира по мотокроссу в Волжском
06 апреля 2017, 17:04В тренажерных залах Пензы появятся плакаты про вред анаболиков