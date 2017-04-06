06 апреля 2017, 14:04Происшествия В Пензе на ул. Попова эвакуировали жильцов дома из-за гранаты В Пензе на ул. Попова нашли предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, информация о том, что возле дома на улице Попова в Пензе обнаружили предмет, похожий на гранату, поступила в полицию 6 апреля в 8.55.

"Людей эвакуировали, территорию оцепили. Выехавшие на место специалисты установили, что граната оказалась учебной", - отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 86