В Пензе на ул. Островной вспыхнул пожар

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26 декабря 2016, 12:04Происшествия
Утром 26 декабря в Пензе на ул. Островной случился пожар.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в 6.08 загорелась баня, она выгорела изнутри.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.
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