26 декабря 2016, 12:04Происшествия В Пензе на ул. Островной вспыхнул пожар Утром 26 декабря в Пензе на ул. Островной случился пожар.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС, в 6.08 загорелась баня, она выгорела изнутри.

Пожар тушили восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Происшествия

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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/upload/site46/document_operational/nWYYlVYLkz-big-reduce350.jpg