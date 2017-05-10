10 мая 2017, 16:39Происшествия

В День Победы пензячка сбила пенсионерку

В Пензе на ул. Окружной возле дома №117 произошло ДТП – пострадала женщина.

26-летняя жительница областного центра, находившаяся за рулем "ВАЗ-21440", сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Пензенской области, по данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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