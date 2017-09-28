В Пензе на ул. Окружной сбили велосипедиста

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28 сентября 2017, 15:34Происшествия
В Пензе произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера 27 сентября около дома №163 по улице Окружной. 67-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf сбил 55-летнего мужчину на велосипеде.
В результате аварии пострадавшего с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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