В Пензе на ул. Окружной сбили пешехода

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07 сентября 2018, 17:58Происшествия
В Пензе возле дома №117 на ул. Окружной произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла в 22.40. Автомобиль «ГАЗ-322132» сбил пешехода. 61-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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