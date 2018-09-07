В Пензе на ул. Окружной сбили пешехода

В Пензе возле дома №117 на ул. Окружной произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла в 22.40. Автомобиль «ГАЗ-322132» сбил пешехода. 61-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».