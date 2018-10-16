В Пензе на ул. Московской обрушилась часть дома

В Пензе на улице Московской с фасада двухэтажного здания рухнул карниз. Кирпичи упали на тротуар. Прохожие успели увернуться от летящих на голову обломков лишь по счастливой случайности.

Дом №20 по улице Московской начал рушиться на глазах изумленных пензенцев. В полдень с фасада исторического здания на головы прохожих посыпались кирпичи и штукатурка. По счастливой случайности никто не пострадал. По словам местных жителей, здание, которому уже ни один десяток лет, находится не в лучшем техническом состоянии. Люди неоднократно обращались в различные инстанции с просьбами провести ремонт, но безрезультатно.

«Крышу уже лет 50 никто не ремонтировал, только обещают, и в помещениях тоже разруха. Живу здесь уже десять лет», - рассказал житель дома №20 по улице Московской Федор Моисеев.

Слова местных жителей подтверждают и сотрудники магазинов, расположенных на первом этаже здания. После обрушения фасада они были вынуждены на некоторое время прекратить торговлю.

В управляющей компании отказались комментировать ситуацию, сославшись на занятость сотрудников.