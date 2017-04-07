07 апреля 2017, 19:31Общество В Пензе на ул. Мира может появиться еще один сквер В народе говорят, что на Благовещение птица гнезда не вьет, а девица кос не плетет. Согласно приметам, в этот день не рекомендуется заниматься строительными работами, бытовыми делами и уборкой. Однако сегодня в разных районах Пензы можно было наблюдать группы людей, которые приводили в порядок после зимы городские улицы и скверы.

Так, члены областного отделения Русского географического общества, которые трудились на улице Мира - недалеко от гостиницы Ласточка - признались, что попросту забыли о большом церковном празднике. Убирая листву и мусор, активисты вовсе не хотели обидеть чувства верующих. Напротив, они намерены благоустроить это место.

«Нам отвели живописный кусок территории города. Здесь раньше была строительная свалка, но со временем ее разровняли, а жители по инерции продолжают сюда выкидывать мусор. Если нам позволят, мы уже подали заявку, то со временем хотим здесь оборудовать молодежный скверик», - сказал председатель пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Территорию на улице Мира активисты планируют благоустроить до конца лета. Будущему небольшому скверу уже придумали название – «Зеленая волна».

Общество

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