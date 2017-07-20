В Пензе на ул. Маршала Крылова перекроют движение

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20 июля 2017, 09:42Общество
20 июля в Пензе автомобилисты не смогут проехать по ул. Маршала Крылова.
Пресс-служба мэрии сообщает, что в связи с проведением траурной церемонии на ул. Маршала Крылова изменится схема движения.
С 6.00 до 16.00 на участке дороги ул. Маршала Крылова от ул. Лермонтова до ул. Свердлова полностью перекроют автомобильное движение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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