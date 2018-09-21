В Пензе на ул. М. Горького и Славы на 2 дня перекроют движение

В Пензе 22 и 23 сентября будет перекрыто движение транспорта от ул. Максима Горького до ул. Славы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, ограничение будет действовать с 8 утра 22 сентября до полуночи 23-го. Временные изменения связаны с прокладкой сетей канализации от строящегося многоквартирного жилого дома по улице Урицкого.

В связи с этим будет скорректировано движение маршруток №5К «о. Пески - Пензарыба»: от улицы Чехова по улицам: Кирова - Максима Горького - Урицкого и далее по маршруту в обоих направлениях, пишет ИА «Пенза-Пресс».