В Пензе на ул. Ладожской нашли тело молодого мужчины

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31 января 2017, 11:36Происшествия
В Пензе на ул. Ладожской из окна лестничной площадки девятиэтажного дома выпал 31-летний мужчина.
Информация об этом поступила на пульт дежурного отдела полиции №3 30 января, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Проверку по данному факту проводит Следственное управление СК России по Пензенской области», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Все подробности трагедии устанавливаются.
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