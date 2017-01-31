31 января 2017, 11:36Происшествия В Пензе на ул. Ладожской нашли тело молодого мужчины В Пензе на ул. Ладожской из окна лестничной площадки девятиэтажного дома выпал 31-летний мужчина.

Информация об этом поступила на пульт дежурного отдела полиции №3 30 января, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Проверку по данному факту проводит Следственное управление СК России по Пензенской области», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Все подробности трагедии устанавливаются.

Происшествия

просмотров 129