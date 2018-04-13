В Пензе на ул. Космодемьянской столкнулись две легковушки

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13 апреля 2018, 17:39Происшествия
В Ленинском районе Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователь под ником Andrey Kardon опубликовал видеозапись на YouTube. Автор пояснил, что ДТП случилось на улице Космодемьянской.
На кадрах видно, как иномарка выезжает с второстепенной дороги и, не убедившись в отсутствии машин, перестраивается в крайнюю левую полосу. Там в нее на скорости врезается отечественное авто.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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