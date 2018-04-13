В Пензе на ул. Космодемьянской столкнулись две легковушки

В Ленинском районе Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь под ником Andrey Kardon опубликовал видеозапись на YouTube. Автор пояснил, что ДТП случилось на улице Космодемьянской.

На кадрах видно, как иномарка выезжает с второстепенной дороги и, не убедившись в отсутствии машин, перестраивается в крайнюю левую полосу. Там в нее на скорости врезается отечественное авто.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».