13 апреля 2018, 17:39Происшествия

В Пензе на ул. Космодемьянской столкнулись две легковушки

В Ленинском районе Пензы произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь под ником Andrey Kardon опубликовал видеозапись на YouTube. Автор пояснил, что ДТП случилось на улице Космодемьянской.

На кадрах видно, как иномарка выезжает с второстепенной дороги и, не убедившись в отсутствии машин, перестраивается в крайнюю левую полосу. Там в нее на скорости врезается отечественное авто.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_XlKSgX-CZs

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