В Пензе на ул. Коммунистической и пр. Победы обновили остановочные павильоны

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2019, 16:38Общество
В Пензе ведутся работы по установке новых павильонов на остановках общественного транспорта.
Обновлены объекты на ул. Коммунистической – остановка «Пионерская» по направлению в центр города, и проспекте Победы – остановка «Магазин «Океан» - из центра. На следующей неделе заменят еще две конструкции – на оостановке «Улица Тернопольская» по обеим сторонам дороги.
Всего в 2019 году планируется заменить 22 остановочных павильона, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, 16 апреля в администрации города обсудили работы по благоустройству остановок. Часть из них привели в порядок, но убрать мусор вокруг забыли, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 апреля 2019, 19:56В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
25 апреля 2019, 19:53Пенза готовится к Jazz May-2019
25 апреля 2019, 19:48Полицейскую спасли упавшую в Суру пензячку
25 апреля 2019, 19:48Губернатор поручил увеличить финансирование БК «Юность»
25 апреля 2019, 19:41Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи
25 апреля 2019, 19:36В Пензе стартовал открытый чемпионат и первенство области по боксу
25 апреля 2019, 19:19Пензенская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации
25 апреля 2019, 19:16Пензенцы и единороссы приняли участие в акции «Чистый четверг»