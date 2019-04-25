25 апреля 2019, 16:38Общество

В Пензе на ул. Коммунистической и пр. Победы обновили остановочные павильоны

В Пензе ведутся работы по установке новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Обновлены объекты на ул. Коммунистической – остановка «Пионерская» по направлению в центр города, и проспекте Победы – остановка «Магазин «Океан» - из центра. На следующей неделе заменят еще две конструкции – на оостановке «Улица Тернопольская» по обеим сторонам дороги.

Всего в 2019 году планируется заменить 22 остановочных павильона, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 16 апреля в администрации города обсудили работы по благоустройству остановок. Часть из них привели в порядок, но убрать мусор вокруг забыли, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_ustanavlivayut_novye_ostanovochnye_pavilony/

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