В Пензе на ул. Коммунистической и пр. Победы обновили остановочные павильоны

В Пензе ведутся работы по установке новых павильонов на остановках общественного транспорта.

Обновлены объекты на ул. Коммунистической – остановка «Пионерская» по направлению в центр города, и проспекте Победы – остановка «Магазин «Океан» - из центра. На следующей неделе заменят еще две конструкции – на оостановке «Улица Тернопольская» по обеим сторонам дороги.

Всего в 2019 году планируется заменить 22 остановочных павильона, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, 16 апреля в администрации города обсудили работы по благоустройству остановок. Часть из них привели в порядок, но убрать мусор вокруг забыли, пишет ИА «Пенза-Пресс».