23 ноября 2017, 17:02Общество В Пензе на ул. Кирова планируют разместить деревья в вазонах В Пензе ул. Кирова изменит свой облик. Такой вывод можно сделать на основе ответа, поступившего из мэрии, на просьбу горожанина посадить деревья напротив здания отделения Центробанка.

«Необходимо срочно посадить деревья по ул. Кирова вдоль Центробанка, так же, как замечательно сделано на ул. Московской. Ул. Кирова должна быть в зелени, как было раньше, потомки скажут «спасибо», - написал в «Жалобную книгу» горожанин.

По словам вице-мэра Магомеда Агамагомедова, на тротуаре в районе ул. Кирова, 62 «проходят многочисленные подземные сети инженерных коммуникаций, в связи с чем посадка деревьев не представляется возможной».

«Дополнительно сообщаю, что рассматривается вариант размещения на указанной территории деревьев в уличных вазонах», - отметил он.

Напомним, ранее КБ «Стрелка» совместно с пензенскими архитекторами разработало проекты благоустройства пензенских скверов и улиц. Они предложили разбить на площади Ленина сквер с деревьями и скамейками. Предполагается, что основное пространство будет вымощено плиткой, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 63

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: скриншот https://yandex.ru/maps/49/penza/?mode=search&text=%D1%83%D0%BB%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2062&sll=45.018325%2C53.195047&sspn=0.314484%2C0.111749&ll=45.018738%2C53.194141&z=16&panorama%5Bpoint%5D=45.019348%2C53.194038&panorama%5Bdirection%5D=332.442210%2C-5.499187&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C60.831952

Новости по теме: