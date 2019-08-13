13 августа 2019, 12:34Общество

В Пензе на ул. Карпинского яму закидали кирпичами

Пензенец выложил в одной из групп соцсети «ВКонтакте» фото, на котором запечатлел заполненную водой яму, в которую накидали кирпичей.

«Вот так ремонтируют ямы на ул. Карпинского», - написал житель Пензы.

В комментариях подписчики возмутились ситуацией.

«Соломкой осушили бы», - предложил пользователь Николай.

«Вы еще не видели настоящих ям», - отметила подписчица Алина.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в мэрию города, чтобы выяснить, планируется ли заделать яму, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/penza_live

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