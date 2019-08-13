В Пензе на ул. Карпинского яму закидали кирпичами

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13 августа 2019, 12:34Общество
Пензенец выложил в одной из групп соцсети «ВКонтакте» фото, на котором запечатлел заполненную водой яму, в которую накидали кирпичей.
«Вот так ремонтируют ямы на ул. Карпинского», - написал житель Пензы.
В комментариях подписчики возмутились ситуацией.
«Соломкой осушили бы», - предложил пользователь Николай.
«Вы еще не видели настоящих ям», - отметила подписчица Алина.
Информагентство «Пенза-Пресс» готовит запрос в мэрию города, чтобы выяснить, планируется ли заделать яму, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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