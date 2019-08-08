В Пензе на ул. Калинина у остановки столкнулись два авто

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08 августа 2019, 11:34Происшествия
Фотографией с места ДТП на ул Калинина в Пензе поделился один из пользователей в группе соцсети «ВКонтакте».
Автор указал, что авария произошла около 10:30 утра. Автомобили стоят перед пешеходным переходом, судя по фото, сильных повреждений нет.
Движение на участке дороги не затруднено, добавил очевидец. Официальных комментариев по факту аварии нет.
Ранее информагентство «Пенза-Пресс» писало о тройном ДТП на перекрестке улиц Дзержинского и Луначарского, предположительно, с участием двух легковушек и машины скорой помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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