В Пензе на ул. Калинина у остановки столкнулись два авто

Фотографией с места ДТП на ул Калинина в Пензе поделился один из пользователей в группе соцсети «ВКонтакте».

Автор указал, что авария произошла около 10:30 утра. Автомобили стоят перед пешеходным переходом, судя по фото, сильных повреждений нет.

Движение на участке дороги не затруднено, добавил очевидец. Официальных комментариев по факту аварии нет.

Ранее информагентство «Пенза-Пресс» писало о тройном ДТП на перекрестке улиц Дзержинского и Луначарского, предположительно, с участием двух легковушек и машины скорой помощи, пишет ИА «Пенза-Пресс».