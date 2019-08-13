В Пензе на ул. Калинина обновят более 1000 кв. метров асфальта

Во дворе на улице Калинина в Пензе будет обновлено свыше тысячи квадратных метров асфальтового покрытия дорог.

Подрядчик начал работы в рамках нацпроекта «Формирование современной городской среды» рядом с домами по адресам Калинина, 119а и 119б. Об этом мэр города Виктор Кувайцев сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Здесь будет обновлено свыше 1000 квадратных метров асфальтового покрытия дорог, обустроено более 300 квадратных метров пешеходных тротуаров, парковки, установят скамейки и урны», - рассказал глава городской администрации.

Напомним, ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что жители улицы Мира благоустраивают двор на условиях софинансирования с мэрией города, пишет ИА «Пенза-Пресс».