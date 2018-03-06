В Пензе на ул. Гагарина «УАЗик» сбил парня

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 5 марта в 11.40 возле дома №16 по улице Гагарина. Автомобиль «УАЗ-220695», водителем которого был 67-летний мужчина, сбил 24-летнего молодого человека. Парня с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».