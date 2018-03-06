06 марта 2018, 13:02Происшествия

В Пензе на ул. Гагарина «УАЗик» сбил парня

В Октябрьском районе города Пензы произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 5 марта в 11.40 возле дома №16 по улице Гагарина. Автомобиль «УАЗ-220695», водителем которого был 67-летний мужчина, сбил 24-летнего молодого человека. Парня с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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