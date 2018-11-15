16 ноября 2018, 09:32Общество

В Пензе на ул. Гагарина по выходным будет работать новая ярмарка

С 17 ноября в Пензе заработает новая ярмарка «выходного дня» (0+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, она развернется на ул. Гагарина, 7. Работа будет вестись каждую субботу ноября с 8 до 15 часов, в выходные дни декабря – в аналогичное время

На ярмарке можно будет приобрести продукцию у сельхозпроизводителей из всех районов Пензенской области по низким ценам, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/120296/

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