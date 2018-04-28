В Пензе на ул. Чаадаева столкнулись две легковушки

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28 апреля 2018, 11:34Происшествия
В Пензе на улице Чаадаева произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователь разместил снимок в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 28 апреля около шести часов утра. Столкнулись иномарка и «ВАЗ-2109».
На фото видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения.
По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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