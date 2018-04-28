В Пензе на ул. Чаадаева столкнулись две легковушки

В Пензе на улице Чаадаева произошла авария. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь разместил снимок в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел 28 апреля около шести часов утра. Столкнулись иномарка и «ВАЗ-2109».

На фото видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения.

По информации пресс-службы регионального управления ГИБДД, в результате аварии никто не пострадал. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».